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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:18

Госдума рассмотрит кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Госдума в пятницу на внеочередном заседании рассмотрит вопрос об утверждении кандидатуры Дениса Мантурова на должность вице-премьера - министра промышленности и торговли.

Заседание начнется в 12 часов. Представлять кандидатуру Мантурова будет полномочный представитель правительства в Госдуме Александр Синенко.

Процедура предусматривает, что Мантуров выступит перед депутатами с программой основных направлений деятельности правительства РФ, которые он будет координировать на занимаемой должности, а также ответит на вопросы депутатов. Затем, как ожидается, выступят представители фракций.

В преддверие заседания Мантуров провел встречи с думскими фракциями. Так, руководство фракций "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и "Новые люди" уже высказалось в поддержку кандидатуры Мантурова. Фракции "Единая Россия" и КПРФ проведут такие встречи в пятницу утром.

Кроме того, с руководством думских фракций вечером во вторник встречу провел председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснил введение новой должности в структуре правительства - вице-премьер, министр промышленности и торговли - необходимостью принятия быстрых решений в условиях беспрецедентных санкций.

"Сейчас в условиях беспрецедентных санкций требуется высокая скорость принятия решений и их дальнейшая реализация. Ведь отрасли подвержены влиянию различных ограничений и запретов, и нужно максимально гибко реагировать на текущую динамику", - сказал Мишустин, открывая заседание правительства РФ в четверг.

Мантурова Мишустин охарактеризовал как "профессионала с большим опытом работы".

Во вторник президент РФ Владимир Путин своим указом ввел новую должность заместителя председателя правительства - министра промышленности и торговли.

Денис Мантуров Михаил Мишустин
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