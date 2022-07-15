Что случилось этой ночью: пятница, 15 июля

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за ночь:

- Канада ввела новые санкции в отношении нефтегазового сектора РФ. Кроме того, под санкции попали химическая и обрабатывающая промышленность.

- Госдума рассмотрит кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера. Процедура предусматривает, что Мантуров выступит перед депутатами с программой основных направлений деятельности правительства РФ.

- Палата представителей США приняла свою версию оборонного бюджета на 2023 год. Она предполагает запрет на продажу Турции истребителей F-16.

- РФ снимает ограничения на пересечение границы, введенные из-за COVID-19. Кроме того, штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Белоруссии.

- Президент Италии не принял отставку Драги. По решению президента, парламенту Италии предстоит провести голосование по вопросу об отставке премьера.

- Грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX стартовал к МКС. Запуск корабля был осуществлён с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9.