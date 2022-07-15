Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:18

В честь юбилея преподобного Сергия к лавре двинется многотысячный крестный ход

В честь юбилея преподобного Сергия к лавре двинется многотысячный крестный ход
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - По случаю 600-летия со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского в Подмосковье пройдет крестный ход протяженностью 80 км.

Православное шествие, в котором ожидается участие тысяч паломников, будет проходить с 15 по 18 июля от памятника Николаю II в Мытищах до Троице-Сергиевой лавры. В пути запланированы стоянки для отдыха, приема пищи и ночлег. Крестный ход назвали "От государя к преподобному".

Маршрут проложен рядом с остановками общественного транспорта, чтобы к нему можно было присоединиться в любое время. В самом Сергиевом Посаде, по традиции, разобьют палаточный лагерь, поскольку мест в гостиницах может не хватить.

Кульминация празднования юбилея святого пройдет в лавре, где будет совершено патриаршее богослужение. В общей сложности на торжества, как ожидают насельники главного монастыря России, съедутся порядка 20 тыс. человек.

Сергий Радонежский Троице-Сергиева лавра
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госдума рассмотрит кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера

Госдума рассмотрит кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера

Минфин США временно разрешил операции с бывшей структурой "Газпрома" в ФРГ

Ритейлеры стали экономить на упаковке для собственных товаров

Что произошло за день: четверг, 14 июля

Россия прекратит взаимодействие с Северным советом министров

Премьер-министр Мьянмы предложил открыть консульство страны в Петербурге

Путин подписал закон о расширении льгот для IT-компаний

Путин подписал закон о расширении льгот для IT-компаний

Вступили в силу ограничения для публикации "контрсанкционной информации"

Пандемия коронавируса

В РФ ожидается рост заболеваемости COVID из-за новых подвариантов "омикрона"

В РФ ожидается рост заболеваемости COVID из-за новых подвариантов "омикрона"

УГМК хочет инициировать банкротство российских "дочек" Petropavlovsk

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });