В честь юбилея преподобного Сергия к лавре двинется многотысячный крестный ход

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - По случаю 600-летия со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского в Подмосковье пройдет крестный ход протяженностью 80 км.

Православное шествие, в котором ожидается участие тысяч паломников, будет проходить с 15 по 18 июля от памятника Николаю II в Мытищах до Троице-Сергиевой лавры. В пути запланированы стоянки для отдыха, приема пищи и ночлег. Крестный ход назвали "От государя к преподобному".

Маршрут проложен рядом с остановками общественного транспорта, чтобы к нему можно было присоединиться в любое время. В самом Сергиевом Посаде, по традиции, разобьют палаточный лагерь, поскольку мест в гостиницах может не хватить.

Кульминация празднования юбилея святого пройдет в лавре, где будет совершено патриаршее богослужение. В общей сложности на торжества, как ожидают насельники главного монастыря России, съедутся порядка 20 тыс. человек.