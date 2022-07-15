Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:53

"Белавиа" возобновила прямые рейсы во "Внуково" после десятилетнего перерыва

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Белорусский национальный перевозчик "Белавиа" с пятницы возобновил прямые рейсы в международный аэропорт "Внуково" в Москве, соответствующая информация опубликована на сайте авиакомпании.

Первый самолет по возобновленному рейсу отправится из Минска в Москву в 17:45. На эту пятницу запланировано два рейса. Как ранее сообщали в "Белавиа", рейсы будут выполняться три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям.

Помимо аэропорта "Внуково" белорусская авиакомпания также выполняет полеты в аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево".

Авиакомпания "Белавиа" открыла международный рейс по маршруту Минск-Москва с прилетом в аэропорт "Внуково" в апреле 2010 года. С конца сентября 2011 года выполнение рейса по этому маршруту было прекращено в рамках оптимизации расписания полетов.

Белавиа Внуково Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Собственника кузбасской шахты "Листвяжная" освободили из СИЗО

Собственника кузбасской шахты "Листвяжная" освободили из СИЗО
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 4,4 тыс. человек

Россияне в июне купили водки почти на 11% больше, чем год назад

Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 24 июля

Генпрокуратура признала нежелательными в РФ Bellingcat, Insider и чешскую НПО

Генпрокуратура признала нежелательными в РФ Bellingcat, Insider и чешскую НПО

Гладков сообщил о сброшенном с квадрокоптера на библиотеку взрывном устройстве

В честь юбилея преподобного Сергия к лавре двинется многотысячный крестный ход

В честь юбилея преподобного Сергия к лавре двинется многотысячный крестный ход

Госдума рассмотрит кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера

Госдума рассмотрит кандидатуру Мантурова на должность вице-премьера

Минфин США временно разрешил операции с бывшей структурой "Газпрома" в ФРГ

Ритейлеры стали экономить на упаковке для собственных товаров

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });