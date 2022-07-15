"Белавиа" возобновила прямые рейсы во "Внуково" после десятилетнего перерыва

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Белорусский национальный перевозчик "Белавиа" с пятницы возобновил прямые рейсы в международный аэропорт "Внуково" в Москве, соответствующая информация опубликована на сайте авиакомпании.

Первый самолет по возобновленному рейсу отправится из Минска в Москву в 17:45. На эту пятницу запланировано два рейса. Как ранее сообщали в "Белавиа", рейсы будут выполняться три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям.

Помимо аэропорта "Внуково" белорусская авиакомпания также выполняет полеты в аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево".

Авиакомпания "Белавиа" открыла международный рейс по маршруту Минск-Москва с прилетом в аэропорт "Внуково" в апреле 2010 года. С конца сентября 2011 года выполнение рейса по этому маршруту было прекращено в рамках оптимизации расписания полетов.