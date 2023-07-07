"Белавиа" с 31 июля удвоит число рейсов из Минска во "Внуково"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Белорусский национальный авиаперевозчик "Белавиа" с 31 июля увеличит вдвое количество рейсов из Минска в российский аэропорт "Внуково" и будет летать туда не один, а два раза в сутки.

"Белавиа" 15 июля 2022 года возобновила регулярные рейсы по маршруту Минск - Москва ("Внуково") - Минск.

Эти рейсы компания совершала с апреля 2010 года, но в конце сентября 2011 года их отменили в рамках оптимизации расписания полетов.