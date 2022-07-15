Мантуров ждет, что восстановление ЛДНР обеспечит дополнительный спрос металлургам РФ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Российские металлурги, которые столкнулись с проблемами с доступом к традиционным экспортным рынкам, получат спрос со стороны ДНР и ЛНР, рассчитывает Минпромторг.

"Для черной металлургии дополнительный спрос обеспечит работа по восстановлению пострадавших республик", - заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в пятницу в ходе внеочередного пленарного заседания Госдумы, которая рассматривает его назначение на новый пост вице-премьера - главы Минпромторга.

Поддержку металлургам окажут также внутренние российские инфраструктурные стройки, сказал он.

"Мы также ориентируем леспром и металлургию на планы по удержанию темпов возведения жилой недвижимости. Это "вытягивающая" отрасль и для отечественных стройматериалов", - добавил Мантуров.

Ранее вице-президент "Русской стали" Андрей Леонов заявлял, что в июне падение производства сталелитейных компаний достигало 20-50%, а цены на металл с начала года упали на 35%, до уровня 2020 года.