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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Путин назначил Мантурова вице-премьером-министром промышленности

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин своим указом назначил Дмитрия Мантурова на новый пост в правительстве - пост вице-премьера-министра промышленности и торговли. Указ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу незамедлительно.

Мантуров стал единственным вице-премьером в правительстве, совмещающим эту должность с постом министра.

Ранее в этот же день назначение Мантурова одобрила Госдума. 394 депутата проголосовали "за", один воздержался.

Перед голосованием министр выступил перед депутатами и рассказал, что своими задачами на новой должности видит достижение технологического суверенитета по ряду направлений промышленности.

12 июля президент Владимир Путин подписал указ о введении должности вице-премьера - министра промышленности и торговли. Премьер-министр Михаил Мишустин в тот же день внес в Госдуму предложение утвердить на эту должность главу Мантурова.

Объясняя необходимость введения нового поста в правительстве, Мишустин сказал, что в условиях беспрецедентного санкционного давления властям нужна высокая скорость принятия решений, в том числе по сохранению объемов производства и по импортозамещению.

Денис Мантуров Минпромторг Госдума Владимир Путин Михаил Мишустин
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