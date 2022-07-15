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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Эксперты в Москве обсудили урегулирование армяно-азербайджанских отношений

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Эксперты из Армении, Азербайджана и России встретились в Москве для обсуждения комплекса вопросов армяно-азербайджанского урегулирования.

Встреча состоялась в пятницу, прошла при содействии и координации МГИМО МИД России и Российского совета по международным делам.

Мероприятие открыл заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Координаторами со стороны Баку и Еревана выступили Центр анализа международных отношений и Аналитический центр Орбели соответственно. В ходе дискуссии эксперты выступали в личном качестве.

Как отмечается в сообщении, распространенном среди журналистов по итогам встречи, "экспертам удалось обсудить комплекс вопросов урегулирования армяно-азербайджанских отношений на основе трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая проблемы разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, делимитации/демаркации границы, перспективы переговоров о мирном договоре, а также гуманитарные вопросы и возможные меры по укреплению доверия между сторонами".

Состоялась также дискуссия о роли и месте экспертного диалога в работе по нормализации отношений двух стран.

Отмечается, что участники договорились продолжить контакты и совместную работу в рамках трехсторонней экспертной площадки – "Диалога о мире".

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