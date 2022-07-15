Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 16 июля в Тбилиси

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов встретятся в субботу 16 июля в Тбилиси, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Встречу ранее анонсировал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Завтра состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Это первая встреча между министрами, и мы надеемся, что будут результаты", - сказал он на совещании в Баку.

Азербайджан сформировал свою рабочую группу по подготовке мирного договора с Арменией, отметил президент.

"С армянской стороны такой шаг пока не сделан. Я считаю, что хорошим результатом встречи (глав МИД - ИФ) станет формирование такой группы армянской стороной", - добавил Алиев.

"Хотя за первые шесть месяцев этого года были предприняты некоторые шаги по нормализации азербайджано-армянских отношений, реальных результатов, к сожалению, пока нет", - констатировал глава государства.

Однако он отметил, что есть и положительные моменты, и привел в пример первую встречу рабочих групп по делимитации границы.

"Мы рассматриваем это как позитивный шаг. (...) Она, конечно, носила ознакомительный характер. Вторая встреча запланирована на следующий месяц, полагаю, что на ней будут обсуждаться практические вопросы. Конечно, мы не ожидаем быстрых результатов от сотрудничества в таком формате, потому что делимитация - это долгий процесс. Но в любом случае этот процесс пошел, можно считать его успешным развитием", - подчеркнул Алиев.