Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

ФАС разрешила "Группе инвестиционно-строительных компаний MAX" купить бизнес OBI в РФ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - ФАС согласовала ходатайство "Группы инвестиционно-строительных компаний MAX" о приобретении российского бизнеса OBI, сообщается в пресс-релизе антимонопольного ведомства.

"Приобретатель и приобретаемые общества осуществляют деятельность на разных рынках. "Группа инвестиционно-строительных компаний MAX" разрабатывает строительные проекты, OBI занимается торговлей непродовольственными товарами, оказанием коммунальных услуг и представлением зданий в аренду", - уточняется в сообщении.

По мнению службы, заключение сделки не приведет к ограничению конкуренции на этих рынках.

"Группа инвестиционно-строительных компаний MAX" приобретает 100% долей организаций ООО "ОБИ Франчайзинговый центр", ООО "ОБИ Прямой импорт и поставки", ООО "Управление активами Волжский", ООО "Сделай своими руками" и ООО "Сделай своими руками Северо-Запад", а также 58% долей компании ООО "Сделай своими руками-Казань".

О том, что "Группа инвестиционно-строительных компаний MAX" планирует купить российскую сеть DIY-магазинов, принадлежавших германской компании OBI, стало известно в конце апреля из сообщения ФАС о поступившем ходатайстве.

В марте OBI закрыла российские магазины (всего их 27) и приостановила операции в РФ. В апреле стало известно, что OBI вышла из российского бизнеса. Временным управляющим активами для их передачи новому инвестору стал основатель консалтинговой группы "Аудит груп" и юридического агентства "Сезар консалтинг" Борис Любошиц.

OBI работала в России с 2003 года, у нее было 4,9 тыс. сотрудников в РФ.

ООО "ГИСК МАХ" специализируется на разработке строительных проектов. Владельцем компании указан Илья Колобков, который также владеет долей в ООО "Самис", работающем в сфере строительства, и ООО "Московский институт экзистенциальных исследований".

ФАС OBI Группа инвестиционно-строительных компаний MAX
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бывший директор "Открытой России" Пивоваров получил четыре года колонии

Бывший директор "Открытой России" Пивоваров получил четыре года колонии

РФ запретила въезд в страну 384 депутатам японского парламента

Россия и США подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС

Россия и США подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС

Протокол на Юрия Шевчука о дискредитации армии вернулся в петербургский суд

Протокол на Юрия Шевчука о дискредитации армии вернулся в петербургский суд

Путин назначил Юрия Борисова гендиректором "Роскосмоса" вместо Рогозина

Путин назначил Юрия Борисова гендиректором "Роскосмоса" вместо Рогозина

Госдума утвердила Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли

Госдума утвердила Мантурова вице-премьером - министром промышленности и торговли

Мантуров заявил, что 43% необходимых лекарств для редких болезней выпускают в России

В РФ выросло число граждан, находящихся в простое или работающих неполный день

Российские пограничники начали пропускать всех туристов в Финляндию

Журналист и медиаменеджер Евгений Киселев объявлен в розыск

Журналист и медиаменеджер Евгений Киселев объявлен в розыск
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });