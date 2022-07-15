ФАС разрешила "Группе инвестиционно-строительных компаний MAX" купить бизнес OBI в РФ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - ФАС согласовала ходатайство "Группы инвестиционно-строительных компаний MAX" о приобретении российского бизнеса OBI, сообщается в пресс-релизе антимонопольного ведомства.

"Приобретатель и приобретаемые общества осуществляют деятельность на разных рынках. "Группа инвестиционно-строительных компаний MAX" разрабатывает строительные проекты, OBI занимается торговлей непродовольственными товарами, оказанием коммунальных услуг и представлением зданий в аренду", - уточняется в сообщении.

По мнению службы, заключение сделки не приведет к ограничению конкуренции на этих рынках.

"Группа инвестиционно-строительных компаний MAX" приобретает 100% долей организаций ООО "ОБИ Франчайзинговый центр", ООО "ОБИ Прямой импорт и поставки", ООО "Управление активами Волжский", ООО "Сделай своими руками" и ООО "Сделай своими руками Северо-Запад", а также 58% долей компании ООО "Сделай своими руками-Казань".

О том, что "Группа инвестиционно-строительных компаний MAX" планирует купить российскую сеть DIY-магазинов, принадлежавших германской компании OBI, стало известно в конце апреля из сообщения ФАС о поступившем ходатайстве.

В марте OBI закрыла российские магазины (всего их 27) и приостановила операции в РФ. В апреле стало известно, что OBI вышла из российского бизнеса. Временным управляющим активами для их передачи новому инвестору стал основатель консалтинговой группы "Аудит груп" и юридического агентства "Сезар консалтинг" Борис Любошиц.

OBI работала в России с 2003 года, у нее было 4,9 тыс. сотрудников в РФ.

ООО "ГИСК МАХ" специализируется на разработке строительных проектов. Владельцем компании указан Илья Колобков, который также владеет долей в ООО "Самис", работающем в сфере строительства, и ООО "Московский институт экзистенциальных исследований".