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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Основные юрлица сети российских гипермаркетов OBI перешли к новому владельцу

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Основные юрлица сети гипермаркетов OBI в России перешли к новому владельцу - АО "Аллонж", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

АО "Аллонж" стало владельцем 100% пяти юридических лиц, связанных с OBI - ООО "ОБИ ФЦ", ООО "Сделай своими руками", ООО "Оби Прямой импорт и поставки", ООО "Сделай своими руками Северо-Запад" и ООО "Сделай своими руками - Казань". Сделки были совершены 9 апреля.

До этой сделки по 90% в четырех из этих компаний принадлежало ООО "Модуль-2", 10% - Валиду Корчагину. В одной компании - ООО "Сделай Своими Руками - Казань" - 58% принадлежало ООО "Модуль-2", 42% - ООО "ОБИ ФЦ".

АО "Аллонж" возглавляет Марьяна Гилясова. Она также является генеральным директором и единственным владельцем ООО "Торговый комплекс "Синдика-О" - одного из юрлиц холдинга "Синдика", принадлежащего экс-президенту Кабардино-Балкарии и сенатору Арсену Канокову.

Это уже четвертая смена владельцев сети менее чем за год. До череды продаж сеть принадлежала германской OBI, которая в 2022 году вышла из российского бизнеса.

OBI работает в России с 2003 года, в сети компании 27 магазинов.

OBI Аллонж Арсен Каноков Модуль-2 Марьяна Гилясова Синдика
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