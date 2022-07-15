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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Неизвестные расстреляли четырех человек в квартире в Новошахтинске

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Полицейские устанавливают личность и местонахождение неизвестных, расстрелявших четырех человек в одной из квартир Новошахтинска в Ростовской области. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В дежурную часть отдела МВД по Новошахтинску поступило сообщение от экстренно-оперативной службы "112" об обнаружении в одной из квартир города четырех тел с огнестрельными ранениями", - говорится в пресс-релизе.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, а также представитель СУ СК России по Ростовской области, сотрудники ГУУР МВД России, сотрудники экспертно-криминалистических подразделений. Для координации действий на месте происшествия прибыл руководитель ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Олег Агарков.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также розыск причастных к совершению преступления.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что неизвестные совершили вооруженное нападение на семью в Новошахтинске.

"Неизвестные напали на семью. Несколько человек получили огнестрельные ранения и скончались на месте, есть и пострадавшие", - сказал собеседник агентства.

Точное количество жертв и пострадавших источник уточнить не смог.

Ростовская область Новошахтинск
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