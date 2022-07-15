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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Среди погибших при стрельбе в Новошахтинске был один ребенок

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Ребенок погиб в результате стрельбы в одной квартир в Новошахтинске Ростовской области, еще один несовершеннолетний госпитализирован. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Погиб мальчик, ранена девочка, она находится в реанимации", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в пятницу в одной из квартир Новошахтинска были найдены четыре тела с огнестрельными ранениями. На место происшествия прибыла оперативно-следственная группа и представитель СУ СК России по Ростовской области.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также розыск причастных к совершению преступления.

Пресс-служба следственного управления СКР по региону в пятницу сообщила, что по факту убийства возбуждено уголовное дело по пунктам "а, в" части 2 статьи 105 (убийство двух и более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 (покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) УК РФ.

Новошахтинск Ростовская область
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