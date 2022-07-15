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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Леонида Гозмана допросили в СК как подозреваемого и отпустили

Леонида Гозмана допросили в СК как подозреваемого и отпустили
Леонид Гозман
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Общественный деятель Леонид Гозман (признан в РФ СМИ-иноагентом - ИФ) был допрошен в Следственном комитете в качестве подозреваемого по уголовному делу о неподаче уведомления о полученном гражданстве Израиля, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.

"Оказывается, Леонид Яковлевич, приняв в 2018 году израильское гражданство, уведомил миграционную службу об этом год спустя – в 2019 году. В апреле 2022 года это послужило поводом для возбуждения уголовного дела в отношении него (статья 330.2 УК РФ - ИФ)", - рассказал Бирюков агентству.

В пятницу, по словам адвоката, Гозман был допрошен по указанному делу в качестве подозреваемого и отпущен.

"Мы предоставили документы, подтверждающие, что уведомление было подано, поэтому дело будет прекращено или все ограничится штрафом", - пояснил Бирюков.

Леонид Гозман СК РФ
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