Леонида Гозмана допросили в СК как подозреваемого и отпустили

Леонид Гозман Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Общественный деятель Леонид Гозман (признан в РФ СМИ-иноагентом - ИФ) был допрошен в Следственном комитете в качестве подозреваемого по уголовному делу о неподаче уведомления о полученном гражданстве Израиля, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.

"Оказывается, Леонид Яковлевич, приняв в 2018 году израильское гражданство, уведомил миграционную службу об этом год спустя – в 2019 году. В апреле 2022 года это послужило поводом для возбуждения уголовного дела в отношении него (статья 330.2 УК РФ - ИФ)", - рассказал Бирюков агентству.

В пятницу, по словам адвоката, Гозман был допрошен по указанному делу в качестве подозреваемого и отпущен.

"Мы предоставили документы, подтверждающие, что уведомление было подано, поэтому дело будет прекращено или все ограничится штрафом", - пояснил Бирюков.