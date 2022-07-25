Адвокат сообщил о задержании в Москве Леонида Гозмана

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в столице общественного деятеля Леонида Гозмана (признан в РФ СМИ-иноагентом), сообщил "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.

"Леонид Гозман задержан. Сейчас мы находимся в отделении полиции", - сказал адвокат.

Он отметил, что в настоящий момент неизвестно, с чем связано задержание Гозмана, однако "со слов правоохранителей, он находится в федеральном розыске, но оснований для розыска не было - так как ему не предъявлено никакое обвинение пока".

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

В базе разыскиваемых лиц МВД РФ есть карточка Гозмана.

Розыск ведется в рамках уголовного дела, однако по какой статье оно возбуждено, не уточняется.

15 июля Гозман уже был задержан, его допросили в Следственном комитете в качестве подозреваемого по уголовному делу о неподаче уведомления о полученном гражданстве Израиля, после чего он был отпущен.

6 мая Минюст РФ внес Гозмана в реестр СМИ-иноагентов.