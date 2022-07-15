Борисов поставил перед "Роскосмосом" задачу решить проблему космического приборостроения

Госкорпорация продолжит работу по созданию новой российской орбитальной станции

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Перед "Роскосмосом" стоит задача решить проблему космического приборостроения, заявил новый глава госкорпорации Юрий Борисов.

"Это целевая функция, без космических услуг страна прожить не может. Ситуация непростая, но вместе мы постараемся ее решить" - сказал Борисов на встрече с руководством "Роскосмоса".

"Давление на Россию со стороны Запада только нарастает, особенно в области санкций на поставку микроэлектроники и, конкретно, компонентов для ракетно-космической техники", - добавил он.

Борисов выразил благодарность экс-главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину за работу по новой орбитальной станции и перспективным ракетам-носителям.

"Мы должны все это довести до конечного результата, который станет витриной достижений корпорации", - отметил Борисов.

Как сообщалось, Россия планирует создать собственную станцию. Первый модуль будущей станции планируется запустить в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который изначально планировалось использовать в МКС.

Рогозин ранее заявлял, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

5 июля Рогозин предложил национализировать предприятия, производящие микроэлектронику для спутников, передав их "Роскосмосу" и "Росатому".

15 марта Рогозин сообщил, что "Роскосмос" приобрел у АФК "Система" пакет акций ПАО "Ярославский радиозавод" и включил его в состав своего холдинга космического приборостроения "Российские космические системы".

26 февраля Рогозин заявил, что госкорпорация сможет закупать у Китая комплектующие для спутников, поставки которых будут ограничены санкциями.

В июне 2021 года Рогозин заявлял, что американские санкции, ограничивающие поставку микроэлектроники, коснулись десятков российских космических аппаратов. Он также добавил, что из-за санкций срывается запуск ряда спутников.

Первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников в интервью "Интерфаксу" сообщал, что "Роскосмос" столкнулся с отказом некоторых компаний от поставки комплектующих. Он также сообщил, что "Роскосмос" не может выполнить в срок ряд госконтрактов из-за ограничения доступа к критически важным технологиям, которое вызвано американскими санкциями.

По его словам, это "сказывается негативно на экономике предприятия и на экономике корпорации в целом".