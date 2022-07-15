Путин назначил Юрия Борисова гендиректором "Роскосмоса" вместо Рогозина
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Юрий Борисов, освобожденный в пятницу от должности вице-премьера РФ, назначен гендиректором госкорпорации "Роскосмос".
Соответствующий указ подписал в пятницу президент РФ Владимир Путин. Документ вступил в силу со дня его подписания.
Ранее в пятницу президент подписал указ об освобождении Дмитрия Рогозина с поста главы "Роскосмоса".
Освободившаяся позиция вице-премьера замещена не будет: согласно президентскому указу, число зампредов правительства, увеличенное недавно в связи с повышением главы Минпромторга Дениса Мантурова, вновь сокращено с 11 до 10.