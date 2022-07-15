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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Второй перекрестный полет к МКС состоится весной 2023 года

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Российский космонавт Андрей Федяев отправится на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon весной 2023 года, астронавт НАСА Лорел О'Хара войдет в экипаж "Союза МС-23". Об этом сообщил портал SpaceNews со ссылкой на заявление НАСА.

Согласно заявлению НАСА, на которое ссылается портал, "космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев был назначен в экипаж миссии Crew-6, которая отправится к МКС в 2023 году, в то же время астронавт NASA Лорел О'Хара отправится на станцию в составе экипажа космического корабля "Союз-МС23" примерно в то же время"

Ранее в пятницу "Роскосмос" сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС. Первые полеты запланированы на осень 2022 года, на американском корабле Crew Dragon на МКС отправится россиянка Анна Кикина, а на российском "Союзе" – американец Франсиско Рубио.

МКС Crew Dragon НАСА Роскосмос Андрей Федяев Лорел О'Хара
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