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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:57

Правительство РФ упростило регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей

Правительство РФ упростило регистрацию ввозимых из-за границы автомобилей
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Правительство России изменило действующий порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Речь идет о временной отмене одного из обязательных требований к техническому оснащению машин - теперь их можно использовать без устройств вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте правительства РФ.

Отмечается, что до сих пор обустройство ввозимых машин комплектом такого оборудования было обязательным условием для ввоза и постановки автомобиля на учет в ГИБДД. "Однако из-за санкций недружественных государств у российских производителей систем вызова экстренных служб возникли перебои с комплектующими", - сообщается на сайте.

Упрощенный порядок регистрации будет действовать до 1 февраля 2023 года. За время отсрочки компании - производители систем вызова экстренных служб, как предполагается, смогут перенастроить логистические цепочки.

Правительство РФ Михаил Мишустин ЭРА-ГЛОНАСС ГИБДД
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