Сервис купли-продажи автомобиля запустили на Госуслугах

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Электронный сервис купли-продажи автомобиля запущен на портале Госуслуг, сообщила пресс-служба Минцифры РФ во вторник.

Ведомство реализовало услугу совместно с МВД.

"Теперь договор о продаже машины можно заключить полностью онлайн, при этом он будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге", - говорится в сообщении.

В Минцифры уточнили, что продавец и покупатель должны быть старше 18 лет и иметь подтвержденные учетные записи на Госуслугах. У обоих участников сделки на телефоне должно быть установлено приложение "Госключ". Именно при помощи "Госключа" подписывается документ.

В процессе сделки новый сервис автоматически проверяет, наложены ли на автомобиль ограничения, находится ли он в розыске или залоге.

Сервис запущен в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика".