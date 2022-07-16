Неисправность Ан-2 рассматривают как одну из версий его крушения на Кубани

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Приоритетными версиями при расследовании причин крушения легкомоторного Ан-2 в Краснодарском крае стали ошибка пилотирования и техническая неисправность, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Произведен осмотр места происшествия, воздушного судна, изъяты образцы топлива, назначены необходимые экспертизы. Следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных - ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна", - говорится в сообщении.

По данным следователей, Ан-2 под управлением пилота 1963 года рождения при заходе на посадку вечером 15 июля задел линии электропередачи и потерпел крушение в Новокубанском районе. Пилот и его пассажир 1951 года рождения скончались от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).