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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Медведев поддержал идею распространения льгот на детей Сталинграда

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал идею распространения федеральных льгот на детей Сталинграда.

С данным предложением выступил один из ветеранов, участвующих во встрече с Медведевым в Волгограде. Он отметил, что федеральные льготы распространяются на детей Ленинграда и Севастополя. Зампред Совбеза заявил, что в Волгоградской области уже действуют такие льготы.

"Этот закон носит областной характер. А участники, дети того периода живут по всей территории нашей страны. Если они не живут у вас, то этими льготами и не пользуются. В то время как те, кто получил соответствующий статус по петербургской линии и севастопольской, на них эти льготы распространяются по всей нашей огромной стране. Это не вполне справедливо. Я с вами согласен", - сказал Медведев.

"Раз раньше этого не сделали, надо хотя бы сейчас попытаться это сделать", - добавил он.

Медведев пообещал, что попросит проанализировать данное предложение Минтруд и Минфин.

"Мы обязательно это сделаем. Постараемся все решения принять", - сказал зампред Совбеза.

Волгоград Сталинград Дмитрий Медведев
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