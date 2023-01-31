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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:04

На въездах в Волгоград временно поставили дорожные знаки "Сталинград"

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - К 80-летию победы в Сталинградской битве на всех основных въездах в Волгоград дорожные знаки "Волгоград" временно заменены на знаки "Сталинград", сообщила пресс-служба мэрии города.

"Знаки (...) "Сталинград", установлены на въездах в город по ул. Исторической, ш. Авиаторов, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Неждановой, на 3 Продольной магистрали, по ул. Н. Отрады, на также на въезде со стороны мостового комплекса через Волгу", - говорится в пресс-релизе.

Волгоградская городская дума в 2013 году приняла решение возвращать городу название Сталинград на десять дней в году. Это происходит 2 февраля - в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 23 февраля - в День защитника Отечества, 8 мая - в День присвоения городу Волгограду почетного звания "Город-герой", 9 мая - в День Победы, 22 июня - в День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны, 23 августа - в День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда, 2 сентября - в день окончания Второй мировой войны, 19 ноября - в День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом, 9 декабря - в День Героев Отечества.

Дни празднования юбилея победы в Сталинградской битве 1-2 февраля станут в Волгоградской области выходными. В регионе намечены около 250 мероприятий с участием фронтовиков, ветеранов, жителей и гостей региона. Ключевые мероприятия пройдут 2 февраля в Волгограде, где состоится военный парад и фейерверк. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин посетит Волгоград на этой неделе.

Сталинградская битва, продолжавшаяся с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года, ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны. В сражении участвовали свыше 2,1 млн человек.

Сталинград Волгоград Волгоградская область
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