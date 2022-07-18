Лавров заявил, что Москва призывает Запад действовать на основе международного права

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Москва призывает Запад "играть по-честному", на основе международного права, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Коллективному Западу из мира иллюзий следовало бы вернуться на землю. Инсценировки, сколько бы их ни продолжали, не сработают. Пора играть по-честному, не по шулерским правилам, а на основе международного права", - написал министр в статье для издания "Известия".

Он заявил, что "чем раньше все осознают безальтернативность объективных исторических процессов формирования многополярного мира на основе уважения фундаментального для Устава ООН и всего миропорядка принципа суверенного равенства государств, тем лучше".

"Если же члены западного альянса не умеют жить согласно этому принципу, не готовы выстраивать подлинно универсальную архитектуру равной безопасности и сотрудничества, то пусть оставят всех остальных в покое, пусть прекратят насильно загонять в свой лагерь угрозами и шантажом тех, кто хочет жить своим умом, пусть на деле признают за самостоятельными уважающими себя странами право на свободу выбора", - написал Лавров, добавив, что это и есть "демократия - на деле, а не разыгранная на кривосколоченных политических подмостках".

Он также написал, что "сегодня Вооруженные Силы России и ополченцы ДНР и ЛНР уверенно решают задачи в рамках специальной военной операции (СВО), добиваясь прекращения вопиющей дискриминации и геноцида русских и устранения годами создававшихся США и их сателлитами на территории Украины прямых угроз безопасности Российской Федерации".