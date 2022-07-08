Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:03

Лавров возложил на Запад ответственнось за отсутствие перемирия с Украиной

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Желание Запада победы Украины над Россией "на поле боя" отодвигает возможность мирного процесса, заявил журналистам на Бали глава российского МИД Сергей Лавров.

Военная операция на Украине

"Если он (Запад - ИФ) хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, - потому что звучат и те, и другие заявления, кто за переговоры, кто за военную победу, - то тогда, наверное, говорить нам с Западом не о чем. Потому что этими своими подходами он, по сути дела, не позволяет Украине перейти к мирному процессу, а заставляет Украину брать свои вооружения, использовать эти вооружения для бомбежек городов, для уничтожения гражданского населения, что мы наблюдаем, по сути дела, ежедневно", - сказал он.

По словам министра, в ходе заседания глав МИД "двадцатки" на Бали представители западных стран "сбивались практически сразу, как только брали слово, на оголтелую критику РФ в связи с ситуацией на Украине".

""Агрессоры", "захватчики", "оккупанты"... Много чего мы сегодня услышали. Все призывали нас прекратить эту операцию и достичь мирного урегулирования, - сказал Лавров. - Я попросил их определиться, чего они все-таки хотят. Если мирных переговоров, то эти переговоры остановила Украина...Если Запад хочет переговоров, то ему надо иметь это в виду".

Сергей Лавров МИД Украина Запад G20
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Британским дипломатам запретили посещать здание Совета Федерации

Полиция назвала мотив покушения на Синдзо Абэ

Fitch понизило рейтинг дефолта эмитента Белоруссии в инвалюте до "С"

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 553,4 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 553,4 млн

Премьер-министр Японии назвал состояние Синдзо Абэ критическим

Brent подорожала до $105,3 за баррель

Brent подорожала до $105,3 за баррель

У экс-премьера Японии Абэ зафиксировали остановку сердца

У экс-премьера Японии Абэ зафиксировали остановку сердца

Что случилось этой ночью: пятница, 8 июля

Байден подтвердил стремление к "особым отношениям" с Британией и после ухода Джонсона

Байден подтвердил стремление к "особым отношениям" с Британией и после ухода Джонсона

NHK сообщил о возможном ранении бывшего премьера Японии Синдзо Абэ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });