Лавров возложил на Запад ответственнось за отсутствие перемирия с Украиной

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Желание Запада победы Украины над Россией "на поле боя" отодвигает возможность мирного процесса, заявил журналистам на Бали глава российского МИД Сергей Лавров.

"Если он (Запад - ИФ) хочет не переговоров, а победы Украины над Россией на поле боя, - потому что звучат и те, и другие заявления, кто за переговоры, кто за военную победу, - то тогда, наверное, говорить нам с Западом не о чем. Потому что этими своими подходами он, по сути дела, не позволяет Украине перейти к мирному процессу, а заставляет Украину брать свои вооружения, использовать эти вооружения для бомбежек городов, для уничтожения гражданского населения, что мы наблюдаем, по сути дела, ежедневно", - сказал он.

По словам министра, в ходе заседания глав МИД "двадцатки" на Бали представители западных стран "сбивались практически сразу, как только брали слово, на оголтелую критику РФ в связи с ситуацией на Украине".

""Агрессоры", "захватчики", "оккупанты"... Много чего мы сегодня услышали. Все призывали нас прекратить эту операцию и достичь мирного урегулирования, - сказал Лавров. - Я попросил их определиться, чего они все-таки хотят. Если мирных переговоров, то эти переговоры остановила Украина...Если Запад хочет переговоров, то ему надо иметь это в виду".