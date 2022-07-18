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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:28

Роспотребнадзор счел минимальным риск завоза Марбургского вируса в РФ

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Риск завоза в Россию Марбургской геморрагической лихорадки, о выявлении новых случаев которой сообщили накануне в Гане, минимален из-за отсутствия прямого авиасообщения между Россией и Ганой и снижения общей интенсивности пассажиропотоков, заявили в Роспотребнадзоре в понедельник.

"В настоящее время ситуация находится на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Риск завоза инфекции минимален в связи с отсутствием прямого авиасообщения между Россией и Ганой и снижением в настоящее время общей интенсивности пассажиропотоков", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в ведомстве, по данным СМИ, 17 июля служба здравоохранения Республики Гана сообщила о двух подтвержденных случаях заболевания в стране. Пациентами были мужчины 26 лет и 51 года. Оба они скончались.

"Образцы были направлены в Институт Пастера в Дакар, Республика Сенегал, где диагноз был подтвержден. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование. Установлено 98 контактных лиц, которые в настоящий момент находятся на карантине", - уточнили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что лихорадка Марбург относится к группе опасных высококонтагиозных геморрагических лихорадок и представляет эпидемиологическую опасность на международном уровне. По данным ВОЗ, предыдущие вспышки заболевания и отдельные случаи заболевания были зарегистрированы в Анголе, Конго, Кении, Южной Африке и Уганде.

Вирус Марбург передается людям от плодовых летучих мышей и распространяется среди людей через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированных людей, поверхностями и материалами. Заболевание начинается остро, с высокой температуры, сильной головной боли и недомогания. У многих пациентов в течение семи дней развиваются тяжелые геморрагические симптомы. Показатели летальности в прошлых вспышках варьировали от 24% до 88% в зависимости от штамма вируса.

Роспотребнадзор
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