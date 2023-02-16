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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Роспотребнадзор усилил контроль на границах из-за вспышки вируса Марбурга в Гвинее

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор сообщил, что усилил санитарно-карантинный контроль на границах России из-за вспышки в Экваториальной Гвинее вируса Марбург - одного из опаснейших вирусов в мире. Вспышку подтвердила ВОЗ.

"Роспотребнадзором даны указания об усилении санитарно-карантинного контроля с использованием автоматизированной информационной системы "Периметр", которая установлена во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ", - сообщает сайт ведомства.

По его информации, за пределами России зарегистрировано девять случаев смерти заразившихся и 16 случаев с подозрением на заболеваемость.

Ведомство предлагает учитывать эти данные тем, кто собирается за границу.

Вирус Марбурга вызывает геморрагическую лихорадку Марбург. Первоначально этот вирус был обнаружен в Центральной и Восточной Африке в виде инфекции у человекообразных и нечеловекообразных приматов. Болезнь передается через жидкости организма.

Ранние симптомы обычно включают в себя лихорадку, головную боль и боль в мышцах по истечении инкубационного периода от трех до девяти дней. По истечении пяти дней на теле у заболевшего часто появляется мелкопапулезная сыпь. На поздних стадиях инфекция утяжеляется, симптомы могут включать желтуху, панкреатит, потерю веса, делирий и другие нейропсихиатрические симптомы, кровотечение, гиповолемический шок и полиорганную недостаточность чаще всего с вовлечением печени. По данным из открытых источников, летальность составляет порядка 50%.

Роспотребнадзор Экваториальная Гвинея Вирус Марбурга
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