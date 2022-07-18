Геннадий Гальперин покинет пост гендиректора "Росгосстраха"

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Генеральный директор, председатель правления "Росгосстраха" Геннадий Гальперин покидает пост гендиректора компании, сообщил "Интерфаксу" источник на страховом рынке.

По его словам, "вместо него исполняющим обязанности главы компании готовится стать заместитель генерального директора по операционной работе "Росгосстраха" Максим Шепелев, который работает в компании с 2017 года".

Собеседник добавил, что "Геннадий Гальперин уже подал заявление об уходе с должности, вопрос планируется к обсуждению на заседании совета директоров компании во вторник".

В пресс-службе "Росгосстраха" "Интерфаксу" подтвердили, что "Геннадий Гальперин, возглавлявший СК "Росгосстрах" с середины 2019 года, завершает свою работу в компании 19 июля".

Под руководством Гальперина "компания быстро адаптировалась к работе в сложных рыночных условиях в пандемию в 2020 году, достигла планки в 100 млрд сборов в 2021 году, и сохраняет положительный финансовый результат, несмотря на период санкций и текущую волатильность рынков", отмечается в комментарии.

"Предполагается, что уход Гальперина со своего поста связан с подготовкой сделки по продаже материнского банка "Открытие" и ряда активов этой группы", высказал предположение собеседник "Интерфакса".

Планы по продаже "Открытия"

Как сообщил ранее первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в интервью газете "Ведомости, "мы сейчас рассматриваем продажу группы "Открытие" банку ВТБ". "Группы, которая объединяет банк, НПФ "Открытие", "Росгосстрах", ряд других компаний. Мы бы хотели провести рыночную оценку стоимости этого бизнеса, для чего будут наняты профессиональные оценщики", - сказал он.

Гальперин возглавил "Росгосстрах" в июле 2019 года, с марта 2011 года по май 2019 года занимал пост генерального директора, председателя правления СК "ВТБ Страхование".

Банк "Открытие" напрямую распоряжается почти 100% акций СК "Росгосстрах" (99,4% - в прямом распоряжении, 0,2% - в косвенном). "Росгосстрах" вошел в периметр "Открытия" в 2017 году в рамках санации банка.