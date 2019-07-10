Экс-директор "ВТБ Страхования" возглавит "Росгосстрах"

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - СК "Росгосстрах" возглавит Геннадий Гальперин, недавно покинувший должность директора СК "ВТБ Страхование", говорится в сообщении основного акционера "Росгосстраха" - банка "Открытие".

"Совет директоров остановился на кандидатуре Геннадия Гальперина как потенциального CEO компании после тщательного анализа ситуации на страховом рынке. Немаловажным фактором при принятии решения стало и то, что Геннадий Аронович несколько лет проработал в "Росгосстрахе" в качестве исполнительного директора, хорошо знает специфику компании и понимает масштаб ее бизнеса", - приводятся в сообщении слова главы банка "Открытие" Михаила Задорнова.

Действующий генеральный директор страховой компании Николаус Фрай в ближайшее время передаст свои полномочия Гальперину.

Ранее сообщалось, что Фрай покинет "Росгосстрах" с 1 сентября несмотря на то, что срок его трудового контракта истекает в конце этого года.