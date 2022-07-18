Путин отметил, что банки практически не кредитуют высокотехнологичные компании

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Финансовая система не обеспечивает доступ высокотехнологичных и быстро развивающихся компаний к источникам финансирования, нужны дополнительные решения в этой области, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Надо признать, что несмотря на все наши усилия, сегодня все-таки финансовая система не обеспечивает доступ высокотехнологичных и быстро развивающихся компаний к источникам финансирования. Их нет сегодня, а без этого не обойтись. Здесь нужны дополнительные решения", - сообщил Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам в понедельник.

"Режим налоговых преференций, он есть, создан и существует. Режим есть, денег нет. Председатель Центрального банка подтвердила, что банки неохотно кредитуют подобные сделки. Банки практически не кредитуют, если сказать по-честному, поскольку риски слишком велики", - отметил президент.

По его словам, в этой связи нужно искать другие источники, в том числе, возможно, средства пенсионных фондов. "Но, как мы хорошо знаем, и Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ - ИФ) сейчас об этом тоже сказала, нужно обеспечить если не высокую доходность (везде в мире пенсионные фонды и не рассчитывают на высокую доходность), нужно обеспечить сохранность этих средств. А здесь без поддержки государства не обойтись, надо просто продумать эту систему", - заявил Путин.

Он отметил, что нужно активизировать работу по созданию стимулов для инвестирования в высокотехнологичные компании, чтобы инструменты их поддержки реально работали. "Самое простое, конечно, это привлекать какие-то финансовые источники со стороны тех компаний, у которых этих источников достаточно. Они даже не знают, что делать с этими средствами. Хорошее же направление использования этих средств, и не нужно никуда за границу даже их выталкивать, эти деньги, не нужно даже во что бы то ни стало увеличивать объем импорта, придумывая всякие механизмы и сложные институты, но нужно их заинтересовать и показать им, что будет для них в конечном итоге при работе с этими быстроразвивающимися высокотехнологичными компаниями", - подчеркнул глава государства.

Он поинтересовался, когда будут введены новые механизмы поддержки высокотехнологичных компаний и какой объем ресурсов они могут получить.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ответил, что все законодательные решения должны быть приняты осенью. "Что касается законодательных решений, нам за лето подготовить проект актов и внести в парламент", - сказал министр.

"Какой объем (финансирования высокотехнологичных компаний - ИФ)? По бюджету он понятен, по привлечению с рынка - это должен быть гораздо больше, чем бюджетные ассигнования, во всяком случае на уровне объемов вложения, хотя бы на первом этапе, со стороны бизнеса. Бизнес должен вкладывать не меньше, чем бюджет, а привлечение с рынка, наверное, не меньше, чем бизнес вкладывает к финансированию из федерального бюджета, то есть это должны быть немалые средства. Тем более, если мы сейчас создадим стимулы", - заявил Силуанов.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что проблема финансирования высокотехнологичных компаний сейчас не в нехватке каких-то инструментов, инфраструктурных решений или стимулов, вопрос в привлечении потенциальных инвесторов. "С ними можно еще отработать, что им мешает вкладывать, еще что-то поднастроить, чтобы они более активно вкладывали, но, мне кажется, основное - это действительно привлечение сюда финансовых ресурсов, потому что практически весь инструментарий и инфраструктура в рабочем состоянии. Там можно что-то настраивать", - заявила она.