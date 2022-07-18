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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Путин призвал развивать отечественную инженерную школу

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что в России необходимо возродить престиж профессии инженера.

"У нас в советское время много было хорошего, но произошла полная девальвация самого звания инженер, потому что государство очень скромно оплачивало работу инженеров, 120 рублей, максимум 125, вот весь инженер. Произошла такая девальвация, и это до сих пор в общественном сознании сохраняется", - отметил он.

"Когда-то в России перед фамилией с гордостью вставляли "инженер", а в некоторых странах это сохранятся до сих пор", - напомнил президент. - Почему? Потому что это звучит как научная степень или титул, подчеркивает общественную значимость человека, который избрал для себя этот вид деятельности".

По его словам, сейчас в России развитие отечественной инженерной школы должно стать "важнейшим направлением с точки зрения подготовки кадров".

"Поэтому надо бы подумать так же, как мы занимаемся и должны заниматься вопросом поднятия престижа учительской профессии, то же самое нужно делать и в сфере инженерного дела", - подчеркнул Путин.

Он спросил у министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, как продвигается разработка программы отечественного приборостроения, которая обсуждается с начала 2022 года и должна быть реализована. Министр ответил, что программа будет принята до 1 октября, кроме того, ряд российских вузов по заданию Минобрнауки, в их числе МИФИ, МФТИ, уже приступили к разработке десятков приборов гражданского назначения.

"Такая программа сверстана, определены параметры и направления, программа долгосрочная, там по 4 млрд на каждый год, в плановом режиме (доработаем) сбоев не будет", - сказал Фальков.

Вопрос развития отечественного приборостроения и импортозамещения актуализировался в 2022 году после объявления западными странами санкций в отношении России. Кроме того, в текущем учебном году увеличился набор на инженерные и IT-специальности в вузах.

Владимир Путин Валерий Фальков Минобрнауки МИФИ МФТИ
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