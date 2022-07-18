Первую премию РАСО в области репутационного менеджмента получили более 20 крупнейших компаний России

Фото: РАСО

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) вручила награды победителям премии за лучшие практики и новые стратегии репутационного менеджмента в Москве 15 июля 2022 года.

Премии предшествовала конференция, которая включала в себя две пленарные дискуссии и две специальные тематические сессии с участием экспертов из крупнейших российский компаний, отраслевых структур и медиа.

Пленарные сессии были посвящены репутационному капиталу компании и дальнейшим стратегиям ее развития. В ходе выступлений коллеги пришли к выводу, что в условиях нестабильности бизнес должен сохранять действующее ESG-направление, при этом S-фактор является решающим. В кризисные моменты забота о людях выходит на первый план: "Мы должны ориентироваться на социальные программы, на сохранение людей, которые работают в компании и в России в целом", - сказала на сессии Татьяна Смирнова, директор департамента общественных связей ПАО "Норильский никель".

Во время специальных тематических сессий участники обсуждали актуальные вызовы внешней среды. Первая сессия была организована при участии АНО "Диалог Регионы", ключевой вопрос, стоящий на повестке дискуссии, - современные практики взаимодействия общества, бизнеса и власти при урегулировании локальных конфликтов, предпосылки которых связаны с деятельностью в регионах крупного бизнеса. Эксперты второй сессии, организованной при поддержке "Минченко консалтинг", обсудили пути взаимодействия бизнеса и государства в новых экономических реалиях.

Вечером состоялось торжественное вручение наград первой Премии РАСО, которые впервые в российской практике были исполнены в виде арт-объектов в формате NFT с 3D изображением Ленты Мёбиуса - символа премии. Каждый NFT-объект зарегистрирован на блокчейн-платформе Waves Enterprise. Победители смогут экспонировать награды без ограничений в виртуальном и физическом пространствах, а также поставить их на корпоративный баланс в качестве нематериального цифрового актива. Всего номинаций в премии было семь, а лауреатов – 21.

Так, победителями номинации "Идеальный шторм", которая была вручена за эффективную антикризисную коммуникацию, стали "Авито", Аэропорт "Шереметьево" и BIOCAD.

Победителями второй номинации под названием "Социализация бизнеса" - за построение социально-ориентированного бренда компании - стали "Металлоинвест", "Норильский Никель" и X5 Group.

В номинации "Переход на зеленый" победителями стали Полюс, СБЕР и СИБУР. Награда вручалась за формирование устойчивого и экологического бренда.

Награду "Красота игры", оценивающую создание ярких коммуникационных кампаний для решения сложных бизнес-задач, получили "Газпром нефть", РБК и СБЕР.

Награда "Выход на сцену" учитывала представление компанией нового продукта или сервиса на рынок. Награду получили "Норильский Никель", Тинькофф и Segezha Group.

За существенное изменение образа компании и активный рывок в бизнес-репутации отвечала номинация "Разрыв шаблона". Победители: "Газпром нефть", "Северсталь", VK Group и МТС.

Завершила торжественную часть номинация "Для первого лица", победителями в которой стали Владимир Потанин и Михаил Шамолин. Они получили награду за выстраивание гармоничного образа лидера компании.

Также в номинации "Для первого лица" специального диплома и экземпляра NFT-награды была удостоена Эльвира Набиуллина, глава Банка России. Эксперты отметили ее "за невероятную стойкость по удержанию финансовой стабильности и подтверждение репутации Банка России как финансового института мирового класса".