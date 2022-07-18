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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Законопроект о дистанционной продаже рецептурных препаратов внесут в Думу в августе

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Законопроект о дистанционной торговле рецептурными лекарственными препаратами уже подготовлен, в августе его могут внести в Госдуму, сообщила на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, в законопроекте прописано, какие препараты "не могут обращаться в таком свободном отпуске, для того, чтобы избежать контрафакта и всего остального".

Документ осталось досогласовать, в том числе, в Минэкономразвития, добавила она.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сказал, что законопроект и был подготовлен Минэкономразвития, тогда как Минздрав составит списки препаратов, которые будет можно так продавать.

Госдума Татьяна Голикова Минэкономразвития Минздрав Михаил Мурашко
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