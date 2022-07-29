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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств предложено проводить три года

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен правительственный законопроект, по которому эксперимент по продаже через интернет рецептурных лекарств предложено провести с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года.

Проект № 173061-8 предусматривает запуск эксперимента в Москве, Московской и Белгородской области.

В нем также прописаны исключения для препаратов, которые не подлежат дистанционной продаже и доставке. Это лекарства, содержащие наркотические и психотропные вещества и их прекурсоры, сильнодействующие вещества, радиофармацевтические лекарственные препараты, иммунобиологические лекарственные препараты, режим хранения которых ниже 15 градусов Цельсия, с содержанием спирта свыше 25%, и лекарственные препараты, изготовленные аптечными организациями.

При доставке рецептурного препарата, заказанного дистанционно, личность пациента должна быть проверена на соответствие данным, указанным в рецепте, предусматривает законопроект.

Правительство Госдума
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