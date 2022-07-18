Delivery Club грозит штраф за нарушения закона о персональных данных

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) составил в отношении сервиса доставки Delivery Club протокол за нарушение законодательства в области персональных данных, по которому компании грозит штраф до 100 тысяч рублей.

"По факту проверки компании Delivery Club Роскомнадзором были выявлены нарушения российского законодательства в сфере персональных данных. В отношении компании был составлен и направлен в суд административный протокол по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ", - сообщили "Интерфаксу" в РКН в ответ на запрос.

Согласно КоАП, за правонарушение по части 1 статьи 13.11 для юрлиц предусмотрен штраф от 60 до 100 тысяч рублей.

20 мая в соцсетях появилась информация о базе данных клиентов службы доставки Delivery Club, состоящей из 250 млн строк. В компании утечку подтвердили, принесли извинения и пообещали усилить защиту данных. 30 мая в телеграм-канале "Утечки информации", администратором которого является основатель и технический директор компании по кибербезопасности DeviceLock DLP Ашот Оганесян, появилось сообщение о выложенных в открытый доступ файлах с персональными данными курьеров сервисов "Яндекс.Еда" и Delivery Club. "Речь идет именно про утечку данных курьеров, данные клиентов этих сервисов были "слиты" ранее", - уточнялось в сообщении.

В отношении компании "Яндекс.Еда" РКН составил протокол, по которому 21 апреля ООО "Яндекс.Еда" было оштрафовано на 60 тысяч рублей за утечку персональных данных клиентов, о которой стало известно 1 марта. 12 июля ведомство составило второй протокол – за утечку персональных данных курьеров компании.