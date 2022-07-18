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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

В РФ с Украины, из ДНР и ЛНР за сутки эвакуировали свыше 24,6 тыс. человек

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В течение минувших суток на территорию России из Донецкой и Луганской республик, а также украинских населённых пунктов вывезены более 24 600 человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"Из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 тысячи 623 человека, в том числе 4 496 детей. А всего с начала специальной военной операции - 2 668 072 человека, из которых 422 722 - дети", - сказал Мизинцев в понедельник на брифинге.

Он также заявил, что в базе данных на сегодняшний день содержатся 2 759 417 обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории ДНР с просьбами об эвакуации на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооружённым силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

За прошедшие сутки 29 таких обращений поступило на "горячую линию" Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты России и различные общественные организации, сообщил Мизинцев.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля.

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