В РФ из Украины, ДНР и ЛНР за сутки эвакуировали около 24,5 тысяч человек

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В течение минувших суток на территорию России из Донецкой и Луганской республик, украинских населённых пунктов вывезены почти 24,5 тысяч человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге во вторник.

"За прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 490 человек, в том числе 3 767 детей. Всего с начала специальной военной операции - 2 872 257 человек, из которых 455 977 - дети", - сказал Мизинцев.

Он также сообщил, что в базе данных на сегодняшний день содержатся 2 759 669 обращений из 2 139 населенных пунктов Украины и с подконтрольной киевским властям территории ДНР с просьбами об эвакуации в Россию, на территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооружённым силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.