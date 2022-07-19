ФНС включила еще 4 страны в список для автоматического обмена финансовой информацией

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) России включила в перечень иностранных государств (территорий), с компетентными органами которых осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, Албанию, Бруней, Перу и Эквадор.

Приказ ФНС "Об утверждении перечня государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией", подписанный 27 мая 2022 года и зарегистрированный Минюстом 5 июля, размещен на сайте ФНС.

Кроме того, в обновленном перечне дополнительно отмечено, что обмен информацией с Францией включает Новую Каледонию (особое административно-территориальное образование Франции).

После этого количество юрисдикций, обменивающихся с РФ финансовой информацией, увеличится до 95 (83 государства и 12 территорий).

ФНС в рамках международных договоров РФ в автоматическом режиме осуществляет обмен финансовой информацией, полученной от российских организаций финансового рынка, об их клиентах, не являющихся налоговыми резидентами РФ, с компетентными органами иностранных юрисдикций.

Действующей международно-правовой основной для такого автоматического обмена является Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам, которая начала применяться в отношении РФ с 1 июля 2015 года, и многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией, подписанное ФНС России 12 мая 2016 года.