В Роспотребнадзоре рост COVID-заболеваемости не связывают с "кентавром"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Новый подвариант "омикрон"-штамма коронавируса "кентавр" является разновидностью вируса "стелс", но ситуацию с подъемом заболеваемостью COVID-19 в России сейчас определяют другие штаммы, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"В нашей генетической базе VGARus размещены пять последовательностей от пяти москвичей, у которых определен данный вирус, по сути это разновидность вируса "стелс" BA.2.75, и отличается он, как и все семейство "омикрона", большей заразительностью", - сказал Горелов на пресс-конференции в среду.

"Но в настоящий момент не "кентавр" определяет (ситуацию), у нас, по-прежнему, доминируют две разновидности ВА.4 и ВА.5, а вот с чего начинался "омикрон", ВА.1 и ВА.2, они уходят на задний план, а "стелс" пришел к нам в ином обличии. И именно с изменением геновариантов наблюдается изменение заболеваемости", - уточнил он.

Горелов сказал, что в последние две недели в РФ практически повсеместно, кроме Дальнего Востока, как и в других странах, наблюдается рост заболеваемости, но не взрывной, как был в декабре 2021 года. По его словам, заболевание протекает в легкой форме, хотя в популяции до 1,5% встречаются заболевания "дельта"- вариантом COVID-19, который вызывал очень тяжелое течение болезни.

Представитель Роспотребнадзора предупредил, что после периода отпусков, с началом осени с формированием коллективов, происходит обмен вирусной информацией, и "все сезонные заболевания, включая коронавирус, имеют тенденцию к росту к середине сентября, и эта тенденция повторяется из года в год".

"Если не продолжим вакцинацию, нас ждет подъем заболеваемости", - подчеркнул Горелов.

Он призвал вакцинироваться как от COVID-19, так и от гриппа, чтобы не допустить серьезно подъема этих инфекций.

За минувшие сутки в РФ впервые с начала мая было выявлено 5 тыс. 685 новых случаев COVID-19. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность.

При этом, как подчеркнули в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно. Введение каких-либо противоэпидемических ограничений в РФ на фоне роста числа новых случаев COVID-19 не требуется, отметили в ведомстве.