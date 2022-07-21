Суточная заболеваемость COVID в РФ достигла почти 6,4 тыс. человек

Этот показатель впервые с начала мая превысил 6 тыс. заразившихся за сутки

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил почти 6,4 тысячи случаев, что на 700 человек больше, чем днем ранее, госпитализированы почти 1,2 тысячи человек, скончались 42 пациента с COVID-19, следует из обнародованных в четверг данных оперативного штаба.

"По состоянию на 21 июля в РФ выявлен 6 391 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 195 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,7%.", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 37 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в таком же количестве регионов. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 42 человека, накануне штаб сообщал о 37 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 5 685 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 706. Впервые с начала мая данный показатель превысил 6 тыс. заболевших за сутки и приблизился к максимальным значениям конца апреля, когда за сутки выявляли около 7 тыс. инфицированных.

"Выздоровели за сутки 4 529 человек, или на 4,9% больше в сравнении с 20 июля", - добавили в оперштабе.