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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Автобус с детьми опрокинулся на трассе в Алтайском крае

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Автобус, в котором находилось более 30 детей, в среду попал в дорожную аварию на трассе в Солонешенском районе Алтайского края. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления МВД РФ по региону.

Предварительно установлено, что около 16:00 по местному времени на автодороге К-12 "Быканов мост - Солоновка - Солонешное - граница с Республикой Алтай" пассажирский автобус съехал с дороги и опрокинулся.

О возможных пострадавших не сообщается.

По предварительной информации, в автобусе ехали 33 ребенка и двое сопровождающих.

В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Алтайский край ДТП
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