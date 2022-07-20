Путин назвал несправедливой модель тотального доминирования "золотого миллиарда"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - "Золотой миллиард" добился своих позиций в значительной степени за счет грабежа других народов, модель его тотального доминирования несправедлива, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Да, конечно, "золотой миллиард" не случайно стал золотым, добился очень многого. Но он не только занял свои позиции благодаря каким-то реализованным идеям. В значительной степени обязан своим позициям за счет грабежа других народов и в Азии, и в Африке. Так и было", - сказал Путин по ВКС в ходе форума "Сильные идеи для нового времени" в среду.

Он отметил, что модель тотального доминирования "золотого миллиарда" несправедлива.

"Почему "золотой миллиард" из всего населения планеты должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения, основанные на иллюзии исключительности. Она делит правду на первый и второй сорт, а потому является расистской и неоколониальной по сути своей. Лежащая в ее основе глобалистская, якобы либеральная идеология все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживая творческий поиск", - заявил президент РФ.

"Складывается впечатление, что Запад просто не может предложить миру свою модель будущего", - добавил он.

По словам Путина, "сегодня элиты этого "золотого миллиарда" панически боятся, что другие центры мирового развития могут представить свои варианты развития".

"Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории. Только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста", - подчеркнул президент РФ.