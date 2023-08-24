Путин осудил кредитную политику Запада в отношении развивающихся стран

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Запад под видом кредитования развивающихся стран стремится загнать их в финансовую кабалу, заявил на заседании лидеров стран БРИКС плюс президент России Владимир Путин.

"Президент Бразилии упомянул о долговом бремени развивающихся экономик. Конечно, с одной стороны выкачиваются ресурсы в огромных количествах. С другой стороны, создается такое взаимоотношение в сфере кредитов, что выплатить эти кредиты становится практически невозможно. Выглядит это не как кредитные обязательства, а как контрибуция", - сказал он .

Он отметил, что угрозу установлению нового миропорядка представляет и "навязываемый некоторыми странами радикальный неолиберализм, направленный на уничтожение традиционных ценностей".

"В угоду конъюнктурным задачам некоторые политики не стесняются оправдывать даже неонацизм, ксенофобию и экстремизм разного толка, попустительствуют террористам", - сказал Путин.

"Мировое большинство, к которому принадлежат присутствующие здесь страны, все больше устает от разного рода давления, всяких манипуляций, но готово к честному, равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству", - подчеркнул он.