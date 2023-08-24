Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:15

Путин осудил кредитную политику Запада в отношении развивающихся стран

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Запад под видом кредитования развивающихся стран стремится загнать их в финансовую кабалу, заявил на заседании лидеров стран БРИКС плюс президент России Владимир Путин.

"Президент Бразилии упомянул о долговом бремени развивающихся экономик. Конечно, с одной стороны выкачиваются ресурсы в огромных количествах. С другой стороны, создается такое взаимоотношение в сфере кредитов, что выплатить эти кредиты становится практически невозможно. Выглядит это не как кредитные обязательства, а как контрибуция", - сказал он .

Он отметил, что угрозу установлению нового миропорядка представляет и "навязываемый некоторыми странами радикальный неолиберализм, направленный на уничтожение традиционных ценностей".

"В угоду конъюнктурным задачам некоторые политики не стесняются оправдывать даже неонацизм, ксенофобию и экстремизм разного толка, попустительствуют террористам", - сказал Путин.

"Мировое большинство, к которому принадлежат присутствующие здесь страны, все больше устает от разного рода давления, всяких манипуляций, но готово к честному, равноправному и взаимоуважительному сотрудничеству", - подчеркнул он.

БРИКС Владимир Путин Запад
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Райффайзенбанк и Uniqa продают СК "Райффайзен Лайф" "Ренессанс Страхованию"

Минэнерго заявило о полном обеспечении спроса на топливо на внутреннем рынке

Минэнерго заявило о полном обеспечении спроса на топливо на внутреннем рынке
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о групповом ракетном ударе по центру принятия решений ВСУ

Минтранс ждет запуска ВСМ между Москвой и Петербургом в 2028 году

Минтранс ждет запуска ВСМ между Москвой и Петербургом в 2028 году

TikTok оштрафован на 2 млн рублей за неудаление ЛГБТ-контента

Истребитель МиГ-31 поднимали при приближении к границе РФ норвежского Р-8А

ЦИК получил девять жалоб о возможном принуждении к онлайн-голосованию

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение по Крымскому мосту возобновлено

ПВО уничтожила три беспилотника над Брянской и Калужской областями

Пригожин находился на борту разбившегося под Тверью бизнес-джета

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });