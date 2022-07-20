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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Кронштадт закроют для туристов в День ВМФ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Специальные пропуска будут действовать для жителей Кронштадта в воскресенье, 31 июля, в День Военно-морского флота, сообщили в среду в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Для жителей Кронштадта предусмотрена выдача специальных пропусков. Получить пропуск на территорию Кронштадта в этот день смогут граждане Российской Федерации, проживающие на территории Кронштадтского района Санкт-Петербурга (имеющие временную или постоянную регистрацию или обладающие правами на жилые помещения на территории Кронштадтского района Санкт-Петербурга)", - говорится в сообщении.

В Смольном отметили, что на время праздника - с 7 до 17 часов - въезд автотранспорта в Кронштадт будет ограничен.

Оформить пропуск на себя и на автомобиль можно в МФЦ Кронштадтского района. Обратиться за этим можно вплоть до субботы, 30 июля, как по предварительной, так и без предварительной записи.

На каждое транспортное средство оформляется отдельное заявление. В случае, если все документы в порядке, пропуск выдается в МФЦ в день обращения, уточнили в администрации губернатора.

Кронштадт
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