Путин 31 июля примет главный военно-морской парад в Петербурге и Кронштадте

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Президент России, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны Владимир Путин 31 июля - в День Военно-морского флота - примет главный военно-морской парад, который пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.

Глава государства обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива и Невы и на Кронштадтском рейде, поздравит личный состав их экипажей с праздником, говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что мероприятие по традиции состоит из морской, воздушной, наземной и береговой составляющих. В этом году в главном параде ВМФ России примут участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тыс. военнослужащих. Он завершится прохождением торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, воспитанников довузовских учреждений Военно-морского флота и юнг Юнармии.

Парады кораблей также пройдут во Владивостоке, Балтийске, Североморске, Каспийске, Новороссийске и Тартусе (Сирия).

"Перед началом парада президент России подпишет указы об утверждении Морской доктрины Российской Федерации и Корабельного устава Военно-морского флота России, - сообщили в пресс-службе. - Церемония пройдет в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости".

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков накануне сообщил, что Путин в воскресенье выступит с речью на праздновании Дня Военно-морского флота в Петербурге. "Будет выступление президента. День будет насыщенный", - отметил он.