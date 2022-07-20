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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

На решение о запрете деятельности Meta в России поданы кассационные жалобы

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы зарегистрировал кассационные жалобы на решение, которым компания Meta была признана в РФ экстремистской организацией и запрещена, следует из базы суда.

Согласно картотеке, в суд поступили две кассационные жалобы на решения по соответствующему гражданскому делу. Кто подал жалобы - в базе не уточняется.

Комментариями пресс-службы суда и Meta по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

Тверской суд 21 марта 2022 года удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности Meta Platforms Inc. на территории России. Согласно решению суда, деятельность Meta запрещена в части реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - по основаниям осуществления экстремистской деятельности.

Вместе с тем, решение суда не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp, также принадлежащего Meta, поскольку он не осуществляет публичное распространение информации.

Мосгорсуд 20 июня оставил решение первой инстанции без изменений, отклонив апелляционную жалобу Meta.

В настоящее время доступ к Facebook и Instagram на территории РФ ограничен.

Meta Россия
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