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Meta может впервые выпустить облигации

Meta может впервые выпустить облигации
Фото: John Smith/VIEWpress

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Американская Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) обратилась к банкам для организации встреч с инвесторами относительно возможного размещения облигаций.

Это станет первой продаже бондов в истории компании, отмечает Bloomberg.

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По словам источников агентства, в среду Meta обратилась к Morgan Stanley, JP Morgan Chase & Co., Bank of America и Barclays с просьбой провести серию переговоров с инвесторами в инструменты с фиксированной доходностью. За этим может последовать размещение приоритетного необеспеченного долга, полагают они.

Международные рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Moody's Investors Service в среду присвоили компании рейтинги "АА-" и "А1" соответственно.

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В отличие от многих других крупных технологических компаний, которые, несмотря на наличие больших объемов денежных средств, привлекали значительные суммы от размещения бондов по низким ставкам, Meta ранее не выходила на облигационный рынок. Согласно данным Bloomberg, это одна из 18 компаний в S&P 500, которая не имеет непогашенной краткосрочной или долгосрочной задолженности, за исключением обязательств по аренде.

Объем свободных денежных средств и их эквивалента у Meta оценивается примерно в $40,5 млрд, по данным на конец второго квартала.

Рыночная стоимость компании с начала текущего года упала на 52%. Фондовый индекс S&P 500 потерял менее 13% за этот период.

Meta
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