На территории Якутии горит более 32,4 тыс. га леса

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - На территории Якутии зафиксировано 54 лесных пожара на общей площади 32,391 тыс. га, сообщает оперштаб республики.

"Сейчас в тушении пожаров задействованы 456 человек и 21 единица техники. При наличии ресурсной облачности сегодня также запланирована работа самолетов-зондировщиков Ан-26 "Циклон" и ЯК-42Д "Росгидромет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства Якутии, за сутки ликвидировано 6 лесных пожаров на территории Алданского, Верхневилюйского, Нерюнгринского, Нюрбинского и Оленекского районов.

В регионе введен режим ЧС федерального уровня.

Как сообщалось, в середине мая на территории Якутии были зафиксированы первые в этом году природные пожары. В 2021 году в Якутии площадь всех зарегистрированных с начала сезона возгораний превысила рекордный показатель за последние десять лет, достигнув почти 8,5 млн га. Уточняется, что год назад, 21 июля 2021 года в Якутии было 227 лесных пожаров на общей площади 1,5 млн га.