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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

После перехода лесного пожара на жилье в Мирнинском районе Якутии ввели ЧС

В селе Арылах загорелись жилые дома, ближайший детский лагерь срочно эвакуировали

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Мирнинском районе Якутии ввели режим чрезвычайной ситуации после того, как лесной пожар сжег три дома и две хозяйственные постройки в селе Арылах, сообщил оперштаб республики.

"На месте работает семь пожарных машин, 11 водовозок, 50 спасателей и 30 местных жителей", - говорится в сообщении.

По данным чиновников, в селе Арылах никто не пострадал, огонь продолжают тушить.

В селе проживает порядка 1,8 тысяч человек. Поселок состоит из частных домов, преимущественно деревянных, четырех многоквартирных домов на восьми улицах и переулке Чонском.

Из детского оздоровительного лагеря "Орленок", расположенного рядом с селом, эвакуировали 230 детей и сотрудников.

Лесной пожар рядом с селом обнаружили 27 июля в 22:45 по местному времени. Днем огонь перекинулся через реку Малая Ботуобия. Пресс-служба МЧС 28 июля сообщила о локализации пожара в населенном пункте Арылах на площади 200 кв. м.

На территории Якутии продолжает действовать режим ЧС в лесах регионального характера. Также в Якутии и Хабаровском крае введен межрегиональный режим ЧС федерального уровня.

Якутия Арылах Мирнинский район МЧС Орленок
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