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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Минобороны РФ сообщило о сбитом украинском Су-25 в ДНР и Ми-8 в Николаевской области

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили за сутки один украинский самолет Су-25 и один вертолет Ми-8.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

Также российскими средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в районе Первомайское Николаевской области, а также пять украинских беспилотных летательных аппаратов.

Конашенков сообщил кроме того, что за сутки уничтожено 9 пунктов управления армии Украины, в том числе в Николаеве, Артемовске и Краматорске.

Минобороны Игорь Конашенков ДНР Украина
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